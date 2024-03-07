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Россия ударила минами по Черниговской области: погиб гражданский

Евгений КизиловЧетверг, 7 марта 2024, 21:11
Россия ударила минами по Черниговской области: погиб гражданский
Последствия российского удара по Черниговщине. Фото полиции

В четверг российские войска совершили минометный обстрел Семеновской общины в приграничном районе Черниговщини. В результате атаки погиб местный житель.

Источник: председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Сегодня около 16:00 в Семеновской общине во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело возле воронки нашли соседи".

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Детали: По данным Чауса, также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел.

Полицейские зафиксировали последствия российских атак. По этим фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

 
Погибший мужчина на Черниговщине. Фото полиции

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Темы: Черниговская областьобстрелвойнажертвы
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