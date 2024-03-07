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Литва передала Украине снаряды 155-мм калибра

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 23:07
Литва передала Украине снаряды 155-мм калибра

Министерство обороны Литвы 7 марта сообщило об отправке в Украину очередного пакета военной помощи, в который вошли 155-мм артиллерийские боеприпасы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Литовский министр национальной обороны Арвидас Анушаускас отметил, что Литва направляет то, "в чем Украина сейчас больше всего нуждается".

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"Мы слышим их, и наша помощь продолжается", – добавил он.

Кроме военной техники и вооружения, Литва делает свой вклад в оборону Украины путем подготовки военнослужащих, лечения и реабилитации раненых солдат, экспертных консультаций, взносов в фонды помощи Украине.

По оценкам немецкого Кильского института мировой экономики, Литва предоставила Украине поддержку на сумму 1,8% своего ВВП и по этому параметру сейчас является страной №1 в мире в поддержке Украины.

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Ранее евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, который дважды был ее премьер-министром, предложил создать в структуре литовской власти министерство или другую институцию, которая бы координировала помощь Украине.

Темы: Литвапомощь Украинеоружие
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