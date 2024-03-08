Воздушные силы сообщали о вражеских БпЛА на юге Украины

Российские войска вечером 7 марта запустили ударные БПЛА на территорию Украины с юга.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:32 военные предупредили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

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В частности, об угрозе предупреждают жителей Затоки.

Также воздушная тревога в связи с российскими "Шахедами" сообщили в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:29 военные уточнили, что "Шахеды" из Херсона курсируют на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога. Также группа враждебных БПЛА движется вдоль границ Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.

ВИДЕО ДНЯ

Атака "Шахедов" в Одесскую область с Черного моря продолжается.

00:03 Дословно ВС: ""Шахеды" на северо-востоке Николаевщины движутся на север!

Группа БпЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад".

00:06: "Группа "Шахедов" на Кировоградщине движутся в Уманском направлении!"

00:14: "Группа "Шахедов" из Запорожья в направлении Днепропетровщины!"

00:37: "Вражеские БпЛА на Харьковщине, курсом на Чугуев!

Группа "Шахедов" с Николаевщины, в направлении Кировоградщины!

Группа БпЛА на юге Черкасской области движется на северо-восток, вдоль границы с Кировоградской областью.

"Шахеды" на востоке Кировоградщины - курсом на север.

"Шахеды" на востоке Днепропетровщины - курсом на Донетчину".

00:44: "Группа "Шахедов" на Кропивницкий".