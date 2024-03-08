Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты атаковали Чугуев: ранили 7 человек, среди них 3-летняя девочка

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПятница, 8 марта 2024, 07:52
Оккупанты атаковали Чугуев: ранили 7 человек, среди них 3-летняя девочка
Фото из telegram Олега Синегубова

В ночь на 8 марта оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области, в результате чего 7 человек получили ранения, среди них − несовершеннолетний парень и 3-летний ребенок.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь главы ОВА: "Госпитализированы три человека. Двум, в том числе и ребенку, оказали медицинскую помощь на месте".

Реклама:
 
Фото из Telegram Синегубова

Детали: Он добавил, что зафиксированы разрушения рядом с 9-этажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей.

 
фото прокуратуры

Позже Харьковская областная прокуратура уточнила, что в результате этого удара пострадали четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой пострадавшей − порез ноги, медики оказали ей помощь на месте. 

 
фото прокуратуры 

Повреждены девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото прокуратуры

По предварительной информации, оккупанты ударили по городу ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине прогремел взрыв – СМИ
Россияне ударили по Купянску, два человека погибли
На Купянском направлении принудительно эвакуируют жителей 18 населенных пунктов
Последние новости
16:02
Раде предлагают разрешить заключенным становиться на службу в армии по контракту
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
Все новости...
Реклама: