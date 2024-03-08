Оккупанты атаковали Чугуев: ранили 7 человек, среди них 3-летняя девочка

В ночь на 8 марта оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области, в результате чего 7 человек получили ранения, среди них − несовершеннолетний парень и 3-летний ребенок.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь главы ОВА: "Госпитализированы три человека. Двум, в том числе и ребенку, оказали медицинскую помощь на месте".

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Фото из Telegram Синегубова

Детали: Он добавил, что зафиксированы разрушения рядом с 9-этажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей.

фото прокуратуры

Позже Харьковская областная прокуратура уточнила, что в результате этого удара пострадали четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой пострадавшей − порез ноги, медики оказали ей помощь на месте.

фото прокуратуры

Повреждены девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили.

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фото прокуратуры

По предварительной информации, оккупанты ударили по городу ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.