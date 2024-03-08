Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 01:18
США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве
москва, фото: 5 канал

Посольство США в России и МИД Великобритании предупредили о возможных терактах в Москве в течение 48 часов.

Источник: Посольство США в РФ, МИД Великобритании

Дословно посольство США в РФ: "Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов".

Реклама:

Детали: МИД Великобритании опубликовало аналогичное предупреждение.

Кроме того, оно рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с вторжением России в Украину.

"Ситуация в России является непредсказуемой", – отмечают в ведомстве, а также добавляют, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиятерроризмСШАВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Росcия
Россияне заявляют об атаке 12 украинских беспилотников
ISW: Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове
РосСМИ: Один из двойников Пригожина погиб в боях под Роботино
Последние новости
16:02
Раде предлагают разрешить заключенным становиться на службу в армии по контракту
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
Все новости...
Реклама: