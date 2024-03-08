США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Посольство США в России и МИД Великобритании предупредили о возможных терактах в Москве в течение 48 часов.

Источник: Посольство США в РФ, МИД Великобритании

Дословно посольство США в РФ: "Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов".

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Детали: МИД Великобритании опубликовало аналогичное предупреждение.

Кроме того, оно рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с вторжением России в Украину.

"Ситуация в России является непредсказуемой", – отмечают в ведомстве, а также добавляют, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.