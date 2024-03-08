Воздушные силы сообщали об угрозе вражеской баллистики
Пятница, 8 марта 2024, 01:28
Ночью 8 марта Воздушные силы предупредили об угрозе вражеской баллистики с юга и востока.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с юга!"
Реклама:
1:27: "Ракета на Кропивницкий!"
Обновлено: В 1:48 ВС объявили отбой угрозы баллистики.
В 2:20 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
ВИДЕО ДНЯ
В 2:44 ВС объявили отбой угрозы баллистики.