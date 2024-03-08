Воздушные силы сообщали об угрозе вражеской баллистики

Ночью 8 марта Воздушные силы предупредили об угрозе вражеской баллистики с юга и востока.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с юга!"

Реклама:

1:27: "Ракета на Кропивницкий!"

Обновлено: В 1:48 ВС объявили отбой угрозы баллистики.

В 2:20 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

ВИДЕО ДНЯ

В 2:44 ВС объявили отбой угрозы баллистики.