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Воздушные силы сообщали об угрозе вражеской баллистики

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 01:28
Воздушные силы сообщали об угрозе вражеской баллистики
иллюстративное фото Getty Images

Ночью 8 марта Воздушные силы предупредили об угрозе вражеской баллистики с юга и востока.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с юга!"

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1:27: "Ракета на Кропивницкий!"

Обновлено: В 1:48 ВС объявили отбой угрозы баллистики.

В 2:20 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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В 2:44 ВС объявили отбой угрозы баллистики.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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