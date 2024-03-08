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Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 04:40
Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден
Байден во время обращения, скриншот видео

В первые минуты своего обращения "О состоянии дел в государстве" президент США Джо Байден упомянул о необходимости помощи Украине.

Источник: обращение Байдена

Прямая речь: "Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной, и предоставим Украине необходимое оружие".

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"Помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства".

"Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу".

"Я говорил Путину очень простые вещи: Мы не отойдем".

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"Сейчас, как я уже говорил ранее, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей".

Детали: Байден усилил призывы к Соединенным Штатам продолжать оказывать помощь Украине, заявив, что свобода и демократия находятся под угрозой "как дома, так и за рубежом".

Он сказал, что цель его речи – "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия под угрозой.

Прямая речь: "Если кто-то здесь думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится".

"Мы должны ответить на вызов Путина".

Детали: Президент повторил, что Украина просит о военной помощи и оружии, чтобы дать отпор России, а не об американском персонале.

Прямая речь: "Они не просят американских солдат. На самом деле, американские солдаты не воюют в Украине. И я полон решимости, чтобы так и осталось".

Детали: Также Байден раскритиковал предыдущие комментарии бывшего президента Дональда Трампа (не называя его имени), который сказал Путину "делать, что тебе заблагорассудится".

Предыстория:

Темы: БайденСШАпомощь Украиневойна
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