На Авдеевском и Новопавловском направлениях произошло 50 боестолкновений − Генштаб

Российские захватчики атаковали на 7 направлениях, всего за минувшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений, оккупанты нанесли 4 ракетных и 74 авиационных удара, 101 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БпЛА были уничтожены.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Бабелевка Сумской области; Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области; Ямполовка, Андреевка, Григорьевка, Торецк, Дружба, Константиновка, Часов Яр, Ивановское, Новобахмутовка, Очеретино, Уманское, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области".

Детали: Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении россияне совершили 2 атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 атак оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак захватчиков в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где россияне 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении украинские воины отбили 2 атаки россиян в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки оккупанты совершили 3 безуспешных штурмовых действия.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов россиян.