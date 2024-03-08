ПВО уничтожила 33 из 37 "Шахедов", которые атаковали Украину
Пятница, 8 марта 2024, 07:39
В ночь на 8 марта россияне атаковали юг и восток Украины, применив 1 зенитную управляемую ракету С-300, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа "Shahed"; 33 вражеских дрона удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно Воздушные силы: "В результате боевой работы сбито 33 "Шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей".
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Детали: Дроны оккупанты запускали с временно оккупированного Крыма (Балаклава).
К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.