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ПВО уничтожила 33 из 37 "Шахедов", которые атаковали Украину

Ирина БалачукПятница, 8 марта 2024, 07:39
ПВО уничтожила 33 из 37 Шахедов, которые атаковали Украину
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 8 марта россияне атаковали юг и восток Украины, применив 1 зенитную управляемую ракету С-300, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа "Shahed"; 33 вражеских дрона удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "В результате боевой работы сбито 33 "Шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей".

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Детали: Дроны оккупанты запускали с временно оккупированного Крыма (Балаклава).

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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