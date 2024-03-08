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В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 марта 2024, 08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
Фото из телеграм-канала Силы обороны юга

В Одесской области поврежден инфраструктурный объект в результате ночной атаки беспилотников "Shahed-131/136".

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "Не удалось избежать попаданий. В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала".

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Детали: Силы обороны сообщили, что подразделения противовоздушной обороны отражали волны "Шахедов" в течение трех часов. Беспилотники заходили с разных направлений и сложно маневрировали. 

Всего на юге сбито 30 барражирующих снарядов типа "Shahed-131/136". В небе Одесской области - 18, Кировоградской - 8, по 2 на Николаевщине и Херсонщине.

Темы: Одесская областьжертвыбеспилотники
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