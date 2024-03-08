"Шахед" застрял в ветряной мельнице на Николаевщине – полиция

В Николаевской области беспилотник Shahed попал в винт ветряка и застрял там, не взорвавшись – его вытащила полиция.

Источник: полиция Николаевщины

Дословно: "По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате попадания беспилотника детонация боевой части не состоялась, а осталась внутри электрогенерирующей подстанции, оставаясь опасной для граждан.

Реклама:

Демонтаж Shahed осложнялся тем, что часть беспилотника находилась в труднодоступном месте винта ветряка и на высоте 55 метров от земли. Взрывотехники полиции спланировали первоочередные действия, подготовили необходимое взрывотехническое оборудование и разработали несколько планов изъятия части БпЛА"

Детали: Полицейские сообщают, что полицейские с помощью специальных средств и подъемного крана поднялись на высоту 55 метров и металлодетектором установили местонахождение боевой части.

ВИДЕО ДНЯ

Shahed попал в винт ветряка, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор "почти везде" срабатывал. Полицейские проделали отверстия и с помощью спецоборудования, и после тщательного осмотра извлекли опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее. Уже спустившись на землю, уничтожили путем контролируемого подрыва.