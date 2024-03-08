В Одесской области на улице нашли тело мужчины в военной форме
Пятница, 8 марта 2024, 11:43
8 марта в городе Подольск Одесской области на улице нашли тело неизвестного мужчины в военной форме.
Источник: полиция Одесской области, "Думская"
Детали: По данным правоохранителей, тело неизвестного мужчины в форме обнаружили прохожие около 7 утра в центре города на проспекте Шевченко.
Реклама:
Местное издание "Думская" пишет, что на вид убитому мужчине более 40 лет. Тело покрыто кровью и из-за полученных побоев опознать мужчину невозможно.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
ВИДЕО ДНЯ