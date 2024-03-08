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В Одесской области на улице нашли тело мужчины в военной форме

"Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 11:43
В Одесской области на улице нашли тело мужчины в военной форме
Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

8 марта в городе Подольск Одесской области на улице нашли тело неизвестного мужчины в военной форме.

Источник: полиция Одесской области, "Думская"

Детали: По данным правоохранителей, тело неизвестного мужчины в форме обнаружили прохожие около 7 утра в центре города на проспекте Шевченко. 

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Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Местное издание "Думская" пишет, что на вид убитому мужчине более 40 лет. Тело покрыто кровью и из-за полученных побоев опознать мужчину невозможно.

 
Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.



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Темы: Одесская областьполицияубийство
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