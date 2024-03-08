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"Дружественно и откровенно": Китай рассказал о поездке своего представителя в Киев

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 марта 2024, 12:47
Дружественно и откровенно: Китай рассказал о поездке своего представителя в Киев
фото с сайта МИД КНР

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 7 марта в Киеве спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел "откровенные и дружественные" переговоры.

Источник: МИД КНР

Дословно: "Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. 

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Присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица".

Детали: МИД КНР сообщает, что вечером того же дня Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и поездом покинул Киев.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В Офисе президента вечером 7 марта сообщили, что состоялся брифинг под председательством Ермака по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам для делегации КНР во главе со специальным представителем Ли Хуэем. 
  • В ОП сообщили, что китайская делегация была проинформирована о ситуации на поле боя, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей. Китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР.
  • Также был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороны в прекращении насильственной депортации украинских детей, обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.

Темы: КитайКиевМИДмеждународные отношения
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