"Дружественно и откровенно": Китай рассказал о поездке своего представителя в Киев

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 7 марта в Киеве спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел "откровенные и дружественные" переговоры.

Источник: МИД КНР

Дословно: "Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица".

Детали: МИД КНР сообщает, что вечером того же дня Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и поездом покинул Киев.

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