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12 тысяч долларов за незаконное пересечение границы: разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов

"Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 14:37
12 тысяч долларов за незаконное пересечение границы: разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов
ФОТО: ГПСУ

Пограничники разоблачили и задержали двух организаторов очередной схемы незаконной переправки мужчин через границу.  

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Канал незаконной переправки мужчин через границу организовали 29 и 45-летний жители города Кривой Рог. Младший подыскивал клиентов-мужчин, которым предлагал уехать из страны и избежать мобилизации. При этом упоминал о сообщнике, который имеет связи и возможности для оформления документов. "Услуга" стоила 12 тыс. долларов, которые необходимо было оплатить перед выездом".

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Детали: Сообщается, что организаторов схемы переправки уклонистов через границу задержали во время встречи с потенциальным клиентом в кальянной.

 
Фото:ГПСУ

Правоохранители провели обыск и изъяли у злоумышленников деньги, полученные от клиента, банковские карты и мобильные телефоны, как вещественные доказательства. Также изъят автомобиль "BMW X5", на котором передвигался один из задержанных. 

 
Фото:ГПСУ

Обоим организаторам незаконной переправки лиц через границу сообщили о подозрении. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: Пограничная службауклонисты
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