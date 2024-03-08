12 тысяч долларов за незаконное пересечение границы: разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов

Пограничники разоблачили и задержали двух организаторов очередной схемы незаконной переправки мужчин через границу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Канал незаконной переправки мужчин через границу организовали 29 и 45-летний жители города Кривой Рог. Младший подыскивал клиентов-мужчин, которым предлагал уехать из страны и избежать мобилизации. При этом упоминал о сообщнике, который имеет связи и возможности для оформления документов. "Услуга" стоила 12 тыс. долларов, которые необходимо было оплатить перед выездом".

Реклама:

Детали: Сообщается, что организаторов схемы переправки уклонистов через границу задержали во время встречи с потенциальным клиентом в кальянной.

Фото:ГПСУ

Правоохранители провели обыск и изъяли у злоумышленников деньги, полученные от клиента, банковские карты и мобильные телефоны, как вещественные доказательства. Также изъят автомобиль "BMW X5", на котором передвигался один из задержанных.

Фото:ГПСУ

Обоим организаторам незаконной переправки лиц через границу сообщили о подозрении. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.