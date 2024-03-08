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Зеленский: Цель Путина – не оккупация отдельных территорий, а уничтожение Украины полностью

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 марта 2024, 14:58
Зеленский: Цель Путина – не оккупация отдельных территорий, а уничтожение Украины полностью
Скрин с видео ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин не заинтересован "просто какой-то территорией", его план – уничтожить Украину полностью.

Источник: интервью Зеленского итальянскому телеканалу Rai 1, обнародованное Офисом президента

Прямая речь: "Я просто не считаю, что его целью являются какие-то территории. Удары по гражданским объектам, запугивание населения, публичные заявления окружения Путина в их медиа - все эти месседжи говорят о том, что, как они говорят, миссию они не выполнили и будут продолжать ее дальше.

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...Все эти месседжи говорят о том, что его целью являются не отдельные территории, а вся Украина. Поэтому Украине пока никто, кроме сил Украины и союзнического партнерства, ничего не гарантирует.

Мы уверены, что Путин не заинтересован просто какой-то территорией: городом или селом, Крымом или Донбассом. Он заинтересован в разрушении Украины полностью, присоединении земель независимой Украины к России.

Такие вещи он делает либо силой, либо политически. То, что он сделал в Беларуси - пока без жертв и крови. Он полностью руководит силовым блоком и войсками Беларуси. Нападение на Украину с территории Беларуси в первую ночь полномасштабного вторжения является тому доказательством.

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Это дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси. В Украине политически он не смог это сделать.

...Поэтому он начал военную оккупацию. Плана по Крыму или Донбассу у него нет. Это просто риторика. Его план - лишить Украину независимости".

Детали: Зеленский добавил, что перерыв в войне является "серьезным вызовом для сохранения Украины и ее будущего". Кроме того, это будет проблема замороженного конфликта для всей Европы, как добавил президент.

Он отметил, что Украина имела опыт замораживания конфликта, в частности после оккупации Крыма и части Донбасса.

Прямая речь: "Это было похоже на то, что сейчас звучит в некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят, что нужна пауза.

Но мы это уже проходили. Пауза в войне - это не пауза в войне, а пауза для Путина".

Темы: ЗеленскийПутинвойна
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