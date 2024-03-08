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Зеленский прибыл в Турцию

Станислав ПогориловПятница, 8 марта 2024, 15:11
Зеленский прибыл в Турцию
Владимир Зеленский, фото: Getty images

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Источник: "Укринформ"

Детали: Программа визита начинается с посещения корвета "Гетман Иван Мазепа" для Военно-морских сил ВСУ, который строится на верфи недалеко от Стамбула.

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В повестке дня визита - двусторонняя встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате.

Кроме того, президент Украины встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Темы: ЗеленскийТурция
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