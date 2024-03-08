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Мужской рейс в Румынию стоимостью €340 000: пограничники остановили бус с 34 уклонистами

Валентина РоманенкоПятница, 8 марта 2024, 16:49
Мужской рейс в Румынию стоимостью €340 000: пограничники остановили бус с 34 уклонистами
фото ГПСУ

В Черновицкой области возле границы с Румынией 8 марта задержали микроавтобус с 34 нарушителями.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "В рамках открытого уголовного производства сотрудники оперативных подразделений Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями СБУ успешно реализовали оперативную информацию и пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы большой группой лиц".

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Детали: На участке отдела "Порубное" после короткого преследования правоохранители остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого в сторону границы направлялось 34 мужчины.

Отмечается, что во время задержания нарушители вели себя вызывающе и не выполняли законных требований пограничников, поэтому правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия.

 
фото гпсу

Как выяснилось, пассажиры микроавтобуса являются гражданами Украины, жителями 12 различных областей, в возрасте от 25 до 40 лет.

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Управлял транспортным средством мужчина, которого подозревают в организации незаконного перемещения лиц. Некоторое время он находился в поле зрения оперативников Госпогранслужбы Украины. Организатор собрал клиентов с помощью одного из мессенджеров. За доставку в Румынию в обход пунктов пропуска каждый из пассажиров заплатил по 10 тысяч евро.

 
фото гпсу

Организатору "светит" от 3 до 9 лет лишения свободы по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

В отношении других задержанных составлены документы админпроизводства.

Темы: уклонистыПограничная служба
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