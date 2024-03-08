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Глава МИД Польши: Западные войска в Украине - это "не что-то немыслимое"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 19:22
Глава МИД Польши: Западные войска в Украине - это не что-то немыслимое
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает идею президента Франции Эмманюэля Макрона о западных войсках в Украине полезной для влияния на Россию.

Источник: Сикорский на конференции 8 марта в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО, передает "Европейская правда"

Детали: Комментируя слова Макрона, Сикорский напомнил, что подобный прецедент уже существовал в истории, а именно – во время Корейской войны 1950-1953 годов, когда на помощь стране отправилась коалиция государств по решению Совета безопасности ООН.

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"Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы", – считает он.

Учитывая это, добавил глава польского МИД, "коалиция государств-членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым".

"Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно – чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии", – подчеркнул Сикорский.

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По его мнению, на стороне Запада должна играть "способность к творчески определенной и асимметричной эскалации".

Напомним: Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.

Темы: ПольшаМакронУкраинаНАТО
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