Эстония анонсировала соглашение по безопасности с Украиной

Эстония вслед за другими государствами также намерена подписать соглашение о сотрудничестве по безопасности с Украиной в рамках декларации лидеров "Группы семи", принятой на Вильнюсском саммите НАТО.

Источник: министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Балтии, Украины и Франции в Вильнюсе 8 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Мы собираемся подписать двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной для долгосрочных обязательств (в сфере военной помощи. – Ред.)", – сказал Тсахкна.

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Он напомнил, что Эстония вложила 1,4% ВВП в военную поддержку Украины, и продолжит это делать – в частности уже на следующей неделе должна одобрить новый пакет военной помощи для Киева.

"Когда мы подпишем двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной, мы обещаем и обязуемся выделять 0,25% ВВП в год на военную поддержку", – объявил эстонский министр.

Он призвал другие западные страны заключить такое же обязательство, которое позволит Украине рассчитывать на 120 миллиардов евро военной поддержки в год – "достаточно, чтобы оттеснить русских" с украинских территорий.

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Президент Эстонии Алар Карис ранее объявил, что Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.

Напомним, на сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

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