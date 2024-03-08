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Эрдоган: Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена Россия

Татьяна ОлейникПятница, 8 марта 2024, 21:29
Эрдоган: Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена Россия
Зеленский и Эрдоган. Chris McGrath/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Эрдогана во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским

Детали: Эрдоган сказал, что во время разговора с украинским президентом искренне поделился с ним своими наблюдениями и соображениями относительно российско-украинской войны, и подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и установление устойчивого мира.

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Эрдоган констатировал, что война "оказывает растущее негативное влияние" и выразил сожаление, что не был использован потенциал площадки для переговоров, которую Турция создала в марте 2022 года.

"С самого начала мы делали и делаем вклад для завершения войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена также и Россия", – сказал президент Турции.

Он добавил, что Анкара предлагает свою поддержку и для новых договоренностей между Украиной и РФ вроде Черноморской зерновой инициативы.

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Зеленский со своей стороны отметил, что говорил с Эрдоганом о предстоящем саммите мира в Швейцарии и рассчитывает на лидерскую роль Турции в реализации этой инициативы.

Из слов Зеленского похоже, что Эрдоган во время переговоров убеждал его привлечь к этому формату также Россию, хотя президент прямо не сказал об этом.

"Что касается формата инаугурационного саммита... Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат: справедливый мир, и справедливый для Украины. Поэтому пусть сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат, а уже потом будут привлекать представителей России, именно тех, кто готов к справедливому миру", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Эрдоган периодически повторяет позицию, что Анкара – за завершение войны путем переговоров и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Смотрите также видеоблог о позиции Турции в российско-украинской войне: Турция – "на двух стульях" в войне с РФ

Темы: ЭрдоганТурцияЗеленскийРосcия
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