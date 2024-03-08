Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных, среди которых и крымские татары

Президент Украины Владимир Зеленский лично передал президенту Турции Реджепу Эрдогану список украинских пленников, которых содержит Россия. Среди них есть репрессированные крымские татары.

Источник: Зеленский заявил на пресс-конференции с Эрдоганом

Прямая речь: "Благодарю президента за его усилия по освобождению наших граждан из российского плена. Благодаря посредничеству Турции нам удалось добиться значительных гуманитарных результатов. Сейчас мы рассчитываем на дальнейшие усилия".

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"Передал сегодня список граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией и содержатся в тюрьмах и лагерях, в жесточайших условиях".

Детали: Президент также отмечает, что "должны освободить всех, и военных, и гражданских, и попавших в плен во время защиты своего народа". А также тех, кто "испытывает репрессии только из-за того, кем они являются", в частности он назвал Наримана Джеляла, Лению Умерову, Сервера Мустафаева и других.