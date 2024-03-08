Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных, среди которых и крымские татары
Президент Украины Владимир Зеленский лично передал президенту Турции Реджепу Эрдогану список украинских пленников, которых содержит Россия. Среди них есть репрессированные крымские татары.
Источник: Зеленский заявил на пресс-конференции с Эрдоганом
Прямая речь: "Благодарю президента за его усилия по освобождению наших граждан из российского плена. Благодаря посредничеству Турции нам удалось добиться значительных гуманитарных результатов. Сейчас мы рассчитываем на дальнейшие усилия".
"Передал сегодня список граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией и содержатся в тюрьмах и лагерях, в жесточайших условиях".
Детали: Президент также отмечает, что "должны освободить всех, и военных, и гражданских, и попавших в плен во время защиты своего народа". А также тех, кто "испытывает репрессии только из-за того, кем они являются", в частности он назвал Наримана Джеляла, Лению Умерову, Сервера Мустафаева и других.