Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 

Посольство Нидерландов в Москве призвало голландцев, находящихся в Москве и других крупных России быть бдительными из-за возможных терактов в эти выходные.

Источник: NOS

Детали: Посольство Нидерландов в Москве предупреждает голландцев в российской столице и других крупных городах страны о возможных нападениях на этих выходных. Посольство советует голландцам в ближайшие дни избегать мест, где собирается много людей, таких как торговые центры и концерты.

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Дословно: "Будьте бдительны и выполняйте указания местных властей".

Еще детали: Причиной такого совета стало сообщение, которое вчера опубликовало на своем сайте американское посольство в Москве. Американцы предупредили, что "вскоре экстремисты планируют атаковать крупные собрания в городе".