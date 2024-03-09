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США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву

Алена ИвашкивСуббота, 9 марта 2024, 01:48
США предупредили о неизбежных планах экстремистов напасть на Москву
фото иллюстративное, sb.by

Посольство США в России предупредило, что экстремисты имеют "неизбежные планы" нападения на Москву.

Источник: Reuters

Дословно: "Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендуется избегать больших собраний в течение следующих 48 часов".

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Детали: Посольство опубликовало свое предупреждение несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что сорвала нападение на синагогу в Москве со стороны ячейки боевиков суннитской мусульманской группировки "Исламское государство".

Союзники США, включая Британию, Канаду, Южную Корею и Латвию, также предупредили своих граждан о терактах и призвали не ездить в Россию.

Большинство западных стран советуют избегать любых поездок в Россию и говорят, что их граждане должны уехать. США объявили самый высокий уровень опасности для России - красный, "не путешествовать". Такой же уровень опасности имеют Афганистан, Сирия, Йемен и Южный Судан и Иран.

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Темы: СШАРосcиятеракт
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