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Кислица на Совбезе ООН: Россия бьет по Одессе, чтобы сорвать морской коридор

Алена ИвашкивСуббота, 9 марта 2024, 02:50
Кислица на Совбезе ООН: Россия бьет по Одессе, чтобы сорвать морской коридор
фото: FACEBOOK СТРАНИЦА СЕРГИЯ КИСЛИЦЫ

Выбрав Одессу одной из главных целей для авиаударов, россияне пытаются сорвать функционирование морского коридора, созданного ВМС Украины после выхода России из Черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Попытки России шантажировать международное сообщество выходом из инициативы провалились. Однако Украина... несмотря на войну, запустила морской коридор и продолжает усиливать его эффективность".

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Детали: По словам Кислицы, с августа 2023 года из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" было экспортировано почти 30 млн тонн грузов в 42 страны мира. Из них более 8 млн тонн - только в феврале. 80% отгрузок составляет аграрная продукция.

Фактически экспорт из украинских черноморских портов достиг уровня, который сопоставим с тем, что был до полномасштабного вторжения, отметил постпред.

Кислица заметил, что Российский Черноморский флот, численность которого постоянно сокращается, больше не решается появляться в северо-западной части Черного моря, не говоря уже о его способности блокировать украинские порты.

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По его словам, все, что остается России, - это запускать ракеты, пытаясь запугать Украину и торговых партнеров, сказал он, подчеркнув важность усиления противовоздушной обороны портов.

Темы: ООН
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