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Силы ПВО уничтожили 12 из 15 "Шахедов"

Роман ПетренкоСуббота, 9 марта 2024, 08:36
Силы ПВО уничтожили 12 из 15 Шахедов
воздушные силы всу

В ночь на 9 марта 2024 года противник атаковал 15-ю ударными беспилотниками типа "Shahed", 12 из них были сбиты силами ПВО Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточняется, что беспилотники оккупанты запускали из крымской Чауды и Приморско-Ахтарска в России.

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Российские "Шахеды" уничтожены в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУПВО
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