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Россияне ударили ракетой по Одесской области - попали в поле

Роман ПетренкоСуббота, 9 марта 2024, 12:27
Россияне ударили ракетой по Одесской области - попали в поле
скриншот: alerts

Военные сообщили о запуске ракеты россиянами в сторону Одесской области.

Источник: Воздушные силы, Силы обороны Юга

Детали: По данным Воздушных сил, ракета летит в направлении Белгород-Днестровского района.

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По всей области объявлена тревога.

Обновлено: Военные позже уточнили, что в утреннее время враг совершил ракетный удар по Одесской области.

С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпущена ракета Х-31, которая попала в поле, за пределами населенных пунктов.

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Отмечается, что люди и инфраструктура не пострадали.

Темы: Воздушные силы ВСУракетный удар
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