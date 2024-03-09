Россияне ударили ракетой по Одесской области - попали в поле

Военные сообщили о запуске ракеты россиянами в сторону Одесской области.

Источник: Воздушные силы, Силы обороны Юга

Детали: По данным Воздушных сил, ракета летит в направлении Белгород-Днестровского района.

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По всей области объявлена тревога.

Обновлено: Военные позже уточнили, что в утреннее время враг совершил ракетный удар по Одесской области.

С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпущена ракета Х-31, которая попала в поле, за пределами населенных пунктов.

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Отмечается, что люди и инфраструктура не пострадали.