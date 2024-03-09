Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Орбан встретился с Трампом и попросил "вернуться и принести мир"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 марта 2024, 11:24
Орбан встретился с Трампом и попросил вернуться и принести мир
фото: орбан в х

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с будущим кандидатом на президентских выборах США от республиканцев Дональдом Трампом в американском штате Флорида.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны", – говорится в заявлении предвыборной кампании Трампа.

Реклама:

Венгерский премьер в Twitter (X) выразил убеждение, что только возвращение Трампа в Белый дом может принести мир.

"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают, и которые могут принести мир. Он – один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!", – отметил в заметке Орбан.

В то же время в своем видео в Facebook премьер Венгрии заявил, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах был мир на Ближнем Востоке, а также в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Орбана, сейчас в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.

Экс-президент США и небольшая группа близких советников встретились с премьером Венгрии примерно на час в пятницу вечером на курорте Трампа Мар-а-Лаго, сообщили CNN информированные источники.

После этого бывший президент США повел главу венгерского правительства на концерт трибьют-группы, который был частью закрытого мероприятия в клубе.

Один из собеседников CNN описал встречу как "социальную" без всякой повестки дня, отдельный источник сообщил, что она была "дружеской". Как утверждает еще один источник, Орбан стремился к встрече с Трампом и планировал находиться в США отдельно.

Напомним: Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Орбан хочет обсудить с Трампом, как прекратить войну России против Украины.

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась"  и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Темы: ОрбанТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин хочет использовать "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

Президент Чехии: Европа сможет производить необходимое количество боеприпасов

Помощь на €5 млрд предназначена для Украины, а не развития оборонной промышленности ЕС – Боррель

Родственников экс-главы метро Брагинского нашли в тендерах на сотни миллионов: Кличко отреагировал

видео"Женись на мне, если хочешь за границу": женщина с инвалидностью предлагала незаконные услуги

Сырский назначил нового спикера Воздушных сил

Все новости...
Орбан
МИД Венгрии: Орбан хочет обсудить с Трампом прекращение войны в Украине
Орбан подтвердил, что встретится с Трампом, который "сможет остановить войны"
Последние новости
07:58
Оккупанты активно атакуют на 7 направлениях, за сутки было более 60 боестолкновений − Генштаб
07:28
В Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище
06:28
Глава Пентагона будет убеждать на "Рамштайне" союзников в преданности США Украине – Reuters
05:14
Путин хочет использовать "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW
04:14
Президент Чехии: Европа сможет производить необходимое количество боеприпасов
03:54
В Польше американский БпЛА совершил аварийную посадку
03:30
Россияне атаковали Сумскую область ракетами, КАБами, сбрасывали мины
02:52
Стало известно, кто будет титульным спонсором УПЛ следующие 3 года
02:12
Politico: Си Цзиньпин планирует визит во Францию
01:20
Евросоюз разработал механизм предоставления Украине замороженных активов РФ – СМИ
Все новости...
Реклама: