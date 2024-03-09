Орбан встретился с Трампом и попросил "вернуться и принести мир"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с будущим кандидатом на президентских выборах США от республиканцев Дональдом Трампом в американском штате Флорида.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны", – говорится в заявлении предвыборной кампании Трампа.

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Венгерский премьер в Twitter (X) выразил убеждение, что только возвращение Трампа в Белый дом может принести мир.

"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают, и которые могут принести мир. Он – один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!", – отметил в заметке Орбан.

В то же время в своем видео в Facebook премьер Венгрии заявил, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах был мир на Ближнем Востоке, а также в Украине.

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По словам Орбана, сейчас в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.

Экс-президент США и небольшая группа близких советников встретились с премьером Венгрии примерно на час в пятницу вечером на курорте Трампа Мар-а-Лаго, сообщили CNN информированные источники.

После этого бывший президент США повел главу венгерского правительства на концерт трибьют-группы, который был частью закрытого мероприятия в клубе.

Один из собеседников CNN описал встречу как "социальную" без всякой повестки дня, отдельный источник сообщил, что она была "дружеской". Как утверждает еще один источник, Орбан стремился к встрече с Трампом и планировал находиться в США отдельно.

Напомним: Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Орбан хочет обсудить с Трампом, как прекратить войну России против Украины.

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.