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Россияне утром атаковали Никопольщину: убили 16-летнего парня

Роман ПетренкоСуббота, 9 марта 2024, 11:39
Россияне утром атаковали Никопольщину: убили 16-летнего парня
вики карта, скриншот

В результате российского удара утром 9 марта по Червоногригорьевской общине на Днепропетровщине погиб 16-летний парень.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. (состояние) тяжелое.

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Это последствия утреннего удара россиян по Червоногригорьевской общине, что на Никопольщине.

Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод".

Детали: По данным властей, оккупанты атаковали из артиллерии.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнадети
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