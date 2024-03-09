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Байден раскритиковал встречу Трампа с Орбаном, который "ищет диктатуры"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 марта 2024, 18:04
Байден раскритиковал встречу Трампа с Орбаном, который ищет диктатуры
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден раскритиковал встречу кандидата в президенты Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Источник: Байден на предвыборном митинге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Прямая речь: "Вы знаете, с кем он (Трамп – ред.) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который четко заявил, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры".

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Детали: Байден добавил, что видит будущее, "в котором мы защищаем демократию, а не преуменьшаем ее".

Что предшествовало: Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

После встречи Орбан в очередной раз расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, "мир стал бы лучше".

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Темы: БайденТрампОрбан
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