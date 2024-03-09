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Глава МИД Британии против отправки войск в Украину даже для учений

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 марта 2024, 18:56
Глава МИД Британии против отправки войск в Украину даже для учений
Дэвид Кэмерон, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступает против отправки западных войск в Украину даже для проведения тренировочных миссий, поскольку они могут стать мишенями для российских военных.

Источник: Кэмерон в интервью Sueddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, считает ли он разумным исключать возможность отправки войск в Украину в нынешней ситуации, Кэмерон ответил: "Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат".

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По его убеждению, размещение иностранной миссии в Украине создаст мишени для России.

Прямая речь: "Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина".

Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

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Недавно он снова прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что присутствие западных войск в Украине "не является чем-то немыслимым".

Темы: Великобританияпомощь Украине
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