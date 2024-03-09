Папа Римский посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"

Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

Источник: Reuters со ссылкой на интервью Франциска

Детали: Отмечается, что свои комментарии Франциск сделал в интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской телерадиокомпании RSI, текстовая версия которого уже обнародована. Само интервью выйдет в эфир 20 марта.

Реклама:

Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

Прямая речь Франциска: "Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры".

"Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Франциск добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.

Reuters отмечает, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.

"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесет в конечном итоге? (Надо) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - сказал Франциск, упомянув Турцию среди стран, которые предложили свою кандидатуру.

"Не стесняйтесь вести переговоры, пока все не стало еще хуже", - добавил Папа. На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".

В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАСом, Франциск сказал: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Представитель президента Владимира Зеленского сразу не ответил на просьбу Reuters прокомментировать высказывания Папы Римского.

Что предшествовало: 8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.