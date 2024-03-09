Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Папа Римский посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"

Катерина ТищенкоСуббота, 9 марта 2024, 20:05
Папа Римский посоветовал Украине иметь отвагу белого флага
Папа Римский Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

Источник: Reuters со ссылкой на интервью Франциска

Детали: Отмечается, что свои комментарии Франциск сделал в интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской телерадиокомпании RSI, текстовая версия которого уже обнародована. Само интервью выйдет в эфир 20 марта.

Реклама:

Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

Прямая речь Франциска: "Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры".

"Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Франциск добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.

Reuters отмечает, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.

"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесет в конечном итоге? (Надо) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - сказал Франциск, упомянув Турцию среди стран, которые предложили свою кандидатуру.

"Не стесняйтесь вести переговоры, пока все не стало еще хуже", - добавил Папа. На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".

В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАСом, Франциск сказал: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Представитель президента Владимира Зеленского сразу не ответил на просьбу Reuters прокомментировать высказывания Папы Римского.

Что предшествовало: 8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.

Темы: Папа Римскийпереговорывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получит от Германии новую военную помощь на €500 миллионов

Замороженные активы РФ: Боррель предлагает отдать 90% доходов на закупку оружия для Украины

Остин на "Рамштайн": США и коалиция не позволят Украине проиграть

видеоНа границе с Венгрией задержан иностранец, который вывозил девушку в сексуальное рабство

фотоОпасный "урожай": полиция показала фото несдетонировавшего БпЛА, который обнаружили в Винницкой области

В Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище

Все новости...
Залужный еще до назначения послом прошел ВВК, где его признали непригодным - СМИ
США "тщательно готовились" к применению ядерного оружия России по Украине - СМИ
Глава МИД Британии против отправки войск в Украину даже для учений
Законопроект о мобилизации осужденных будет внесен в ВР на следующей неделе – Малюська
Последние новости
17:07
исследованиеКоличество абортов в США за год превысило миллион, более 60% сделаны с помощью таблеток
16:59
В феврале расходы госбюджета выросли более чем на 80%
16:57
ОбновленоПо всей Украине объявили воздушную тревогу
16:37
боксWBC решила утешить Богачука боем за пояс временного чемпиона и уже нашла соперника
16:26
Комитет НАЗЯВО подтвердил плагиат в диссертации директора Института модернизации содержания образования
16:24
Украинское ТВ и радио возобновили вещание на Харьковщине и Сумщине после атаки РФ
16:23
Bild: Германия закупит у США крылатые ракеты, которые могут заменить Taurus
16:17
Экспорт нефти из России растет из-за атак украинских дронов
16:00
Россияне сбросили взрывчатку на авто с гражданскими на Херсонщине: пострадали супруги
15:57
Украина получит от Германии новую военную помощь на €500 миллионов
Все новости...
Реклама: