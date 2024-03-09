В воскресенье местами небольшой дождь, до 12° тепла

В воскресенье, 10 марта, в некоторых областях небольшой мокрый снег и дождь, температура от 9° мороза ночью до 12° тепла днем.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 10 марта, meteo.gov.ua

Детали: 10 марта переменная облачность. Без осадков, только днем на Закарпатье местами небольшой дождь, в северо-восточных, восточных областях и в Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь.

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В западных и южных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем 4-9° тепла, в западной и юго-западной части до 12°, на востоке и северо-востоке страны 0-5° тепла.

На Киевщине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.