Шабунин заявил, что против него открыли два "идиотских" производства

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь: "Татаровское ГБР регистрирует против меня уголовное производство за "уклонение от военной службы". При том, что я добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны.

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То же Татаровское ГБР регистрирует еще одно производство за "подделку мной документов от НАПК". При том, что в НАПК электронный документооборот, поэтому это невозможно сделать.

Оба дела открыли по обращению "адвоката" Ростислава Кравца. Он является центром кремлевской сети ТГ-каналов, а также – прихвостнем Павла Вовка (председателя ОАСК), который после захвата Киева должен был легализовать Януковича".

Детали: По словам Шабунина, "более идиотских уголовных производств невозможно представить". Он отметил, что эти производства могут быть использованы разве что для попыток его медийной дискредитации, но "получится это у них так же убого, как и всегда".

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Шабунин также опубликовал фото военного билета, где указано, что он принял военную присягу 25 февраля 2022 года, то есть на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ.