Россияне запустили "Шахеды" с юга. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь
В субботу вечером русские войска запустили ударные беспилотники с южного направления. Воздушная тревога продолжалась до 5 часов утра.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:19 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Запорожской области. Впоследствии – о том, что беспилотники движутся курсом на Днепропетровщину.
В 22:34 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.
В 22:42 Воздушные силы сообщили о движении группы "Шахедов" на севере Херсонщины курсом на Кривой Рог.
По состоянию на 22:56: Новая группа "Шахедов" движется с Черного моря в Одесскую область.
По состоянию на 23:03: Новая группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.
"Шахеды" с Черного моря приближаются к Одессе.
"Шахеды" на Николаевщине движутся в направлении Кировоградщины.
По состоянию на 23:16: Новая группа "Шахедов" с юга на Николаевщину.
По состоянию на 23:45: Группа "Шахедов" с Херсонщины - на Николаевщину.
"Шахеды" на западе Николаевщины - курсом на Одесскую область.
"Шахеды" в Одесской области - в районе Одессы.
БпЛА в центре Кировоградщины - движутся на Черкасщину.
Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровщины - курсом на Харьковщину.
В 00:14 Воздушные силы обновили направления движения ударных беспилотников:
- Две группы "Шахедов" двигаются вдоль границы Одесской и Николаевской областей на северо-запад.
- "Шахеды" на севере Николаевщины – курсом на Кировоградщину.
- "Шахеды" в Черкасской области направляются на север.
В 00.47 военные обновили направления движения "Шахедов":
- "Шахеды" в Кировоградской области - курсом на Кропивницкий.
- "Шахеды" на границе Одесской и Винницкой областей двигаются на северо-запад.
- БпЛА на юге Киевщины – курсом на запад.
- Дроны на Днепропетровщине направляются на север.
В 1:04 стало известно, что новая группа "Шахедов" с юга двигается на Николаевскую область.
В 1:26 воздушную тревогу объявили в Киеве.
В 2.52 стало известно, что "Шахеды" в Черкасской области направляются на северо-запад.