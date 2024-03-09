Россияне запустили "Шахеды" с юга. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь

В субботу вечером русские войска запустили ударные беспилотники с южного направления. Воздушная тревога продолжалась до 5 часов утра.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:19 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Запорожской области. Впоследствии – о том, что беспилотники движутся курсом на Днепропетровщину.

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В 22:34 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

В 22:42 Воздушные силы сообщили о движении группы "Шахедов" на севере Херсонщины курсом на Кривой Рог.

По состоянию на 22:56: Новая группа "Шахедов" движется с Черного моря в Одесскую область.

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По состоянию на 23:03: Новая группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

"Шахеды" с Черного моря приближаются к Одессе.

"Шахеды" на Николаевщине движутся в направлении Кировоградщины.

По состоянию на 23:16: Новая группа "Шахедов" с юга на Николаевщину.

По состоянию на 23:45: Группа "Шахедов" с Херсонщины - на Николаевщину.

"Шахеды" на западе Николаевщины - курсом на Одесскую область.

"Шахеды" в Одесской области - в районе Одессы.

БпЛА в центре Кировоградщины - движутся на Черкасщину.

Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровщины - курсом на Харьковщину.

В 00:14 Воздушные силы обновили направления движения ударных беспилотников:

Карта alerts.in.ua в 00.40

Две группы "Шахедов" двигаются вдоль границы Одесской и Николаевской областей на северо-запад.

"Шахеды" на севере Николаевщины – курсом на Кировоградщину.

"Шахеды" в Черкасской области направляются на север.

В 00.47 военные обновили направления движения "Шахедов":

"Шахеды" в Кировоградской области - курсом на Кропивницкий.

"Шахеды" на границе Одесской и Винницкой областей двигаются на северо-запад.

БпЛА на юге Киевщины – курсом на запад.

Дроны на Днепропетровщине направляются на север.

В 1:04 стало известно, что новая группа "Шахедов" с юга двигается на Николаевскую область.

Карта alerts.in.ua в 1.30

В 1:26 воздушную тревогу объявили в Киеве.

Карта alerts.in.ua в 2.55

В 2.52 стало известно, что "Шахеды" в Черкасской области направляются на северо-запад.