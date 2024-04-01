Местные выборы в Турции: оппозиция побеждает партию Эрдогана в крупных городах

Согласно предварительным данным подсчета более чем половины голосов, на местных выборах в крупных городах Турции, таких как Анкара и Стамбул, побеждает оппозиционная партия.

Источник: Reuters

Дословно: "В воскресенье турки наказали президента Тайипа Эрдогана и его партию на общенациональных местных выборах, которые подтвердили, что оппозиция является политической силой и укрепили позиции мэра Стамбула Экрема Имамоглу как главного будущего соперника президента".

Реклама:

Детали: После подсчета более половины голосов Имамоглу лидирует с отрывом в почти 10 процентов в гонке за кресло мэра Стамбула, крупнейшего города Турции, а его Республиканская народная партия сохранила за собой Анкару и получила девять других мест мэров в крупных городах страны.

Аналитики говорят, что Эрдоган и его Партия справедливости и развития, которая руководит Турцией уже более двух десятилетий, получили худшие результаты, чем прогнозировали опросы, из-за стремительной инфляции, недовольных исламистских избирателей и привлекательности Имамоглу.

В столице Анкаре ночью собрались тысячи сторонников, чтобы послушать выступление мэра Мансура Яваса, одержавшего победу над своим соперником от ПСР. Это стало очередным ударом для Эрдогана.

ВИДЕО ДНЯ

Эрдоган проводил активную кампанию накануне муниципальных выборов, которые аналитики назвали мерилом как его поддержки, так и устойчивости оппозиции. Нынешний результат может свидетельствовать об изменениях в разделенном политическом ландшафте страны с развивающейся экономикой.

Через несколько часов после завершения голосования президент из Стамбула направился в Анкару, чтобы обратиться к нации.

Согласно данным 79,77% избирательных урн, открытых в Стамбуле, крупнейшем городе Европы с населением более 16 миллионов человек, Имамоглу получил 50,53% поддержки по сравнению с 40,73% за кандидата от ПСР Мурата Курума, бывшего министра в правительстве Эрдогана.

Частичные официальные результаты, объявленные государственным агентством "Анадолу", свидетельствуют, что Партия справедливости и развития и ее главный союзник лишились должностей мэров в 10 крупных городах, включая Бурсу и Балыкесир на индустриальном северо-западе.

Согласно этим результатам, Партия справедливости и развития лидирует по всей стране с почти 1% голосов. Это первый показатель за 35 лет. Доцент политологии в Стамбульском университете Богазичи Мерт Арсланалп заявил, что это было "самое серьезное поражение Эрдогана на выборах" с тех пор, когда он пришел к власти в 2002 году.