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Местные выборы в Турции: оппозиция побеждает партию Эрдогана в крупных городах

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 апреля 2024, 02:54
Местные выборы в Турции: оппозиция побеждает партию Эрдогана в крупных городах
Предвыборная агитация в Турции, фото: Getty Images

Согласно предварительным данным подсчета более чем половины голосов, на местных выборах в крупных городах Турции, таких как Анкара и Стамбул, побеждает оппозиционная партия.

Источник: Reuters

Дословно: "В воскресенье турки наказали президента Тайипа Эрдогана и его партию на общенациональных местных выборах, которые подтвердили, что оппозиция является политической силой и укрепили позиции мэра Стамбула Экрема Имамоглу как главного будущего соперника президента".

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Детали: После подсчета более половины голосов Имамоглу лидирует с отрывом в почти 10 процентов в гонке за кресло мэра Стамбула, крупнейшего города Турции, а его Республиканская народная партия сохранила за собой Анкару и получила девять других мест мэров в крупных городах страны.

Аналитики говорят, что Эрдоган и его Партия справедливости и развития, которая руководит Турцией уже более двух десятилетий, получили худшие результаты, чем прогнозировали опросы, из-за стремительной инфляции, недовольных исламистских избирателей и привлекательности Имамоглу.

В столице Анкаре ночью собрались тысячи сторонников, чтобы послушать выступление мэра Мансура Яваса, одержавшего победу над своим соперником от ПСР. Это стало очередным ударом для Эрдогана.

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Эрдоган проводил активную кампанию накануне муниципальных выборов, которые аналитики назвали мерилом как его поддержки, так и устойчивости оппозиции. Нынешний результат может свидетельствовать об изменениях в разделенном политическом ландшафте страны с развивающейся экономикой.

Через несколько часов после завершения голосования президент из Стамбула направился в Анкару, чтобы обратиться к нации.

Согласно данным 79,77% избирательных урн, открытых в Стамбуле, крупнейшем городе Европы с населением более 16 миллионов человек, Имамоглу получил 50,53% поддержки по сравнению с 40,73% за кандидата от ПСР Мурата Курума, бывшего министра в правительстве Эрдогана.

Частичные официальные результаты, объявленные государственным агентством "Анадолу", свидетельствуют, что Партия справедливости и развития и ее главный союзник лишились должностей мэров в 10 крупных городах, включая Бурсу и Балыкесир на индустриальном северо-западе.

Согласно этим результатам, Партия справедливости и развития лидирует по всей стране с почти 1% голосов. Это первый показатель за 35 лет. Доцент политологии в Стамбульском университете Богазичи Мерт Арсланалп заявил, что это было "самое серьезное поражение Эрдогана на выборах" с тех пор, когда он пришел к власти в 2002 году.

Темы: Турциявиборы
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