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Россияне ударили КАБами по Харькову: есть разрушения, горели автобусы, грузовик и легковушка

Ирина БалачукПонедельник, 1 апреля 2024, 08:50
Россияне ударили КАБами по Харькову: есть разрушения, горели автобусы, грузовик и легковушка
Последствия российских ударов по Харьковщине. Фото иллюстративное из Telegram Олега Синегубова

Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харькову поздно вечером 31 марта, в результате чего повреждены образовательное учреждение, общежитие и жилой дом, а также горели автобусы, грузовик и легковое авто.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "31 марта в 22:28 в г. Харьков в результате обстрела КАБ горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Пострадавших нет".

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Детали: Из артиллерии и минометов оккупанты ударили по около 15 населенным пунктам Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Ивановка и др. Авиаударам подверглись н.п. Казачья Лопань, Огирцево, Харьков, Борщева, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Первомайское.

В с. Боровая Изюмского района российский КАБ повредил памятник "Воинам Второй Мировой войны", фасад здания учреждения, а также автомобиль. Пострадавших нет.

Ночью 1 апреля оккупанты атаковали "Шахедом" г. Чугуев. Без пострадавших.

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Темы: Харьковвойна
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