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Пыль из Сахары накроет большинство областей Украины – Гидрометцентр

Станислав ПогориловПонедельник, 1 апреля 2024, 09:43
Пыль из Сахары накроет большинство областей Украины – Гидрометцентр
Фото: Getty Images

Пыль из пустыни Сахара пришла в Украину, в понедельник, 1 апреля она распространится на большинство регионов, небо будет тусклым.

Источник: Гидрометцентр в Facebook

Дословно: "Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары (это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT)".

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Детали: Сообщается, что жители западного региона могли наблюдать это еще накануне, а в понедельник, 1 апреля он распространится на большинство областей Украины. При этом небо будет тусклым.

"Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", - дали советы синоптики.

Что предшествовало: Перед этим части Европы была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, которое поднялось из пустыни Сахара. Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок над частями Франции, Швейцарии и южной Германии.

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Темы: погодаУкраина
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