Тепло как в мае: в воскресенье Киев поставил два температурных рекорда

В воскресенье 31 марта метеорологи зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха и рекордную среднесуточную температуру воздуха.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений, 31 марта в столице было зафиксировано два температурных рекорда.

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Максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 2,9°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1968 года на 1,6°С.

По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 23 мая, отмечают метеорологи.