Пожизненный срок заключения получил организатор покушения на львовского "авторитета"
Пожизненное заключение получил организатор покушения на львовского бизнесмена и авторитета Богдана Копытко, исполнители приговорены к 15 годам тюрьмы соответственно.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Львовской области, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Организатору (Дмитрий Гаврилюк -ред.) назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Исполнителям (Станислав Монте и Иван Кольцов) - по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Событие произошло 29 августа 2016 года на автодороге вблизи поселка Старое Село. Тогда в результате подрыва и расстрела авто погибли трое охранников бизнесмена, еще одному удалось спастись. Сам бизнесмен не пострадал.
Как установили полицейские, спланировал убийство львовского бизнесмена житель Львова со связями в криминальных кругах. Выполнение этого преступления поручил двум мужчинам. За успешную "работу" они должны были получить более двух миллионов гривен.
Убийство было спланировано до мелочей. Осужденные должны были взорвать авто, в котором двигался бизнесмен, а при необходимости применить огнестрельное оружие. Во время совершения преступления, утром 29 августа 2016 году на автодороге вблизи поселка Старое Село, фигуранты просчитались и преждевременно взорвали противотанковые мины, заложенные под дорожное полотно.
В результате было подорвано авто охранников. Поняв свою ошибку, сообщники расстреляли авто и убили трех охранников, а четвертому удалось спастись. Бизнесмен Копытко, который был объектом киллеров, ехал позади в другой машине. Именно это и спасло ему жизнь.
Тогда при обследовании прилегающей территории взрывотехники нашли гранатомет, самодельные взрывные устройства, еще одно - под асфальтом. Проведенными мероприятиями оперативники и следователи полиции установили участников этого преступления. В сентябре 2016 года правоохранители провели одновременные задержания в нескольких регионах страны. У злоумышленников изъяли арсенал оружия: автоматы, гранаты, пистолеты, взрывные устройства и тому подобное.
Отмечается, что во время досудебного расследования правоохранители провели почти 1000 процессуальных мероприятий и собрали доказательства причастности лиц к покушению на убийство львовского бизнесмена, сообщили им о подозрении. В 2017 году обвинительные акты руководили в суд.
Сейчас коллегией Шевченковского районного суда г. Львова (первая инстанция) вынесен приговор по этому делу.
До вступления приговора в законную силу фигуранты будут находиться под стражей.
Напомним: Мотивами преступления тогдашнее руководство МВД называло борьбу криминальных элементов за сферы влияния.