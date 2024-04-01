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Франция ожидает, что Китай пошлет "четкие сигналы" РФ относительно войны в Украине

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 1 апреля 2024, 11:58
Франция ожидает, что Китай пошлет четкие сигналы РФ относительно войны в Украине
Стефан Сежурне, Ван И, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Китай может сыграть "ключевую роль" в переговорах о мире в Украине и ожидает, чтобы из КНР поступили "очень четкие сигналы России".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RFI

Прямая речь Сежурне после встречи с китайским коллегой Ван И в Пекине: "Мы убеждены, что не будет длительного мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом".

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Детали: По его словам, Китай может сыграть "ключевую роль" в обеспечении соблюдения международного права.

Пытаясь улучшить связи с Китаем, Франция также давит на Пекин из-за его отношений с Москвой, которые углубились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Многие западные страны просят Китай играть более активную роль в мирном урегулировании.

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В понедельник Сежурне заявил, что Франция хочет, чтобы Китай "послал очень четкие сигналы России" относительно войны в Украине.

Это уже второй визит министра иностранных дел Франции в Китай менее чем за полгода после визита его предшественницы Катрин Колонны в ноябре.

Президент Китая Си Цзиньпин должен посетить Францию и Италию в мае.

Попытки Франции улучшить отношения происходят в то время, когда Европейский Союз пытается избавиться чрезмерной зависимости от Китая.

Но Сежурне повторил, что "разъединение" – термин, который описывает цель некоторых политиков в Соединенных Штатах разорвать торговые связи и изолировать Китай, – не стоит на повестке дня.

Вместо этого он сказал, что необходима "экономическая перебалансировка", чтобы обеспечить "здоровую и устойчивую торговлю".

"Невозможно отделиться от Китая, и отделение от Китая является самым большим риском", – сказал Ван И, отметив, что он высоко ценит отказ Сежурне от этой концепции.

Что предшествовало:

  • Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии – иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи.
  • По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, где он обсуждал будущее Украины.

Темы: ФранцияКитайРосcияУкраина
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