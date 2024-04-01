РФ активно применяет дроны-разведчики, чтобы компенсировать отсутствие А-50 – Гуменюк

На Южном направлении российские войска активно используют разведывательные дроны, пытаясь компенсировать отсутствие самолетов дальней радиолокационной разведки А-50.

Источник: руководитель пресс-центра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг активно использует дроны, как разведывательные, так и ударные. Если за прошедшие сутки мы наблюдали более 200 разведывательных дронов в нашей зоне ответственности, на протяженности от Одесской области до Запорожья, в эти сутки было немного меньше. Но враг продолжает разведку, и, очевидно, что у него есть потребность компенсировать в воздухе А-50 именно таким образом.

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Детали: По словам Гуменюк, враг собирает информацию для будущих как точечных ракетных ударов, так и массированных атак.

"Очевидно, что и дроновые атаки не прекратятся, потому что накопления у врага есть. На днях мы наблюдали перелет грузового борта из Тегерана в Москву, что говорит о том, что и готовые изделия типа Shahed, и комплектующие - в активной работе", - добавила офицер.

Гуменюк добавила, что обломки дронов-камикадзе, которые прилетали во время последних атак, свидетельствуют, что враг все чаще изготавливает их на своей территории, поскольку маркирует их специфическими буквами именно русского алфавита.