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В российском Екатеринбурге произошел пожар на "Уралмашзаводе": загорелся цех, очевидцы слышали взрыв

Станислав ПогориловПонедельник, 1 апреля 2024, 13:51
В российском Екатеринбурге произошел пожар на Уралмашзаводе: загорелся цех, очевидцы слышали взрыв
Фото: скриншот з відео

В российском Екатеринбурге 1 апреля произошел пожар в цехе предприятия "Уралмашзавод" на площади 4 тысячи квадратных метров, перед этим очевидцы слышали взрыв.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Дождь", E1.RU

Детали: В МЧС России сообщили, что на территории промышленной площадки в Екатеринбурге загорелась кровля цеха, площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.

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По данным местных СМИ, очевидцы слышали, что сначала что-то взорвалось, а потом повалил дым.

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На самом заводе заявили, что якобы здание, где произошел пожар, им не принадлежит. "Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно расположено на промплощадке "Уралмашзавода", но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", - заявили там.

Причина возгорания не установлена. О пострадавших не сообщается.

Справочно: "Уралмашзавод" - российское машиностроительное предприятие в Екатеринбурге. Производитель оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиепожар
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