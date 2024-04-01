ДШВ показали, как сичеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники
Понедельник, 1 апреля 2024, 15:13
Сичеславские десантники на фронте уничтожили четыре танка оккупантов и две боевые машины пехоты - Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины показали видео огневой работы.
Источник: Служба связей с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины
Дословно: "Сичеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники. Четыре танка оккупантов и две БМП превратились в металлолом от филигранной работы десантников".
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Десантники знищили колону ворожої техніки— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 1, 2024
Відео: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада pic.twitter.com/W75XZbkQec