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ДШВ показали, как сичеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники

Анастасия ПроцПонедельник, 1 апреля 2024, 15:13
ДШВ показали, как сичеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники
Сичеславские десантники уничтожают колонну вражеской техники, СКРИНШОТ ДШВ ВСУ

Сичеславские десантники на фронте уничтожили четыре танка оккупантов и две боевые машины пехоты - Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины показали видео огневой работы. 

Источник: Служба связей с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины

Дословно: "Сичеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники. Четыре танка оккупантов и две БМП превратились в металлолом от филигранной работы десантников".

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Темы: войнаВооруженные силы
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