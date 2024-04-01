ВСУ уничтожили над Черным морем российский дрон "Форпост" за $7 миллионов

Украинские зенитчики уничтожили в акватории Черного моря российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", который является аналогом турецкого "Байрактара" и стоит 7 миллионов долларов.

Источник: воздушное командование "Юг"

Дословно: "В течение дня, 1 апреля 2024 года воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожен российский ударно-разведывательный БПЛА "Форпост" в акватории Черного моря".

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ФОТО - ВОЗДУШНОЕ КОМАНДОВАНИЕ "ЮГ"

Обновлено: Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш уточнил, что беспилотник "Форпост" является одним из самых дорогих дронов, сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. По его словам, этот дрон достаточно велик, "напоминает аналог "Байрактара", может проводить разведку и нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поражать наземные цели.

Прямая речь: "Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто, однако нам удалось сбить один из самых дорогих ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Форпост". Это российский БпЛА, его стоимость составляет примерно семь миллионов долларов. Его сбила Одесская зенитная ракетная бригада над акваторией Черного моря.