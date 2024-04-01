Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уничтожили над Черным морем российский дрон "Форпост" за $7 миллионов

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 апреля 2024, 20:37
ВСУ уничтожили над Черным морем российский дрон Форпост за $7 миллионов
БПЛА "Форпост". Фото: Министерство обороны РФ

Украинские зенитчики уничтожили в акватории Черного моря российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", который является аналогом турецкого "Байрактара" и стоит 7 миллионов долларов.

Источник: воздушное командование "Юг"

Дословно: "В течение дня, 1 апреля 2024 года воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожен российский ударно-разведывательный БПЛА "Форпост" в акватории Черного моря".

Реклама:

 

ФОТО - ВОЗДУШНОЕ КОМАНДОВАНИЕ "ЮГ"

Обновлено: Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш уточнил, что беспилотник "Форпост" является одним из самых дорогих дронов, сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. По его словам, этот дрон достаточно велик, "напоминает аналог "Байрактара", может проводить разведку и нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поражать наземные цели.

Прямая речь: "Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто, однако нам удалось сбить один из самых дорогих ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Форпост". Это российский БпЛА, его стоимость составляет примерно семь миллионов долларов. Его сбила Одесская зенитная ракетная бригада над акваторией Черного моря.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникиЧерное мореВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
В РФ вспыхнуло еще одно предприятие: под Москвой горит завод электроизоляции
В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки: он скончался на месте
ДШВ показали, как сичеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники
Forbes: Украина отразила крупнейшую танковую атаку РФ за время большой войны
Последние новости
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
15:57
В Ейске дроны ГУР поразили четыре Су-30 и самолет-амфибию - источник
Все новости...
Реклама: