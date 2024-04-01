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СМИ: Израиль разбомбил консульство Ирана в Сирии, убив иранского командира

Евгений КизиловПонедельник, 1 апреля 2024, 21:03
СМИ: Израиль разбомбил консульство Ирана в Сирии, убив иранского командира
Место удара в Дамаске. Фото: Getty Images

Сирийские и иранские медиа сообщают, что израильский авиаудар в понедельник разрушил консульство Ирана в Дамаске, в результате чего погибло несколько человек, в том числе командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии и Ливане.

Источник: Reuters, AFP, Alarabiya

Детали: Ливанский источник в органах безопасности в разговоре с Reuters сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди, старший командир иранского Корпуса стражей исламской революции. Иранское государственное телевидение сообщило, что погибло несколько иранских дипломатов.

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Репортеры Reuters на месте происшествия в районе Меззех сирийской столицы видели дым над обломками сравненного с землей здания, а рядом были припаркованы машины скорой помощи. Перед обломками висел иранский флаг на столбе. На месте происшествия были замечены министры иностранных дел Сирии и Ирана.

Израиль, который неоднократно наносил удары по иранским целям в течение шестимесячной войны в Секторе Газа, отказался комментировать этот инцидент. "Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - заявил израильский военный представитель.

По данным AFP, удар пришелся по пристройке к посольству Ирана в столице Сирии, в результате чего погибли 6 человек.

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Корреспонденты AFP на месте происшествия подтвердили, что в престижном районе Дамаска была сравнена с землей пристройка к посольству Ирана.

Иранские СМИ также сообщили, что посол не пострадал.

Темы: ИзраильИранСириявойна
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