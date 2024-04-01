СМИ: Израиль разбомбил консульство Ирана в Сирии, убив иранского командира
Сирийские и иранские медиа сообщают, что израильский авиаудар в понедельник разрушил консульство Ирана в Дамаске, в результате чего погибло несколько человек, в том числе командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии и Ливане.
Источник: Reuters, AFP, Alarabiya
Детали: Ливанский источник в органах безопасности в разговоре с Reuters сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди, старший командир иранского Корпуса стражей исламской революции. Иранское государственное телевидение сообщило, что погибло несколько иранских дипломатов.
Репортеры Reuters на месте происшествия в районе Меззех сирийской столицы видели дым над обломками сравненного с землей здания, а рядом были припаркованы машины скорой помощи. Перед обломками висел иранский флаг на столбе. На месте происшествия были замечены министры иностранных дел Сирии и Ирана.
Израиль, который неоднократно наносил удары по иранским целям в течение шестимесячной войны в Секторе Газа, отказался комментировать этот инцидент. "Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - заявил израильский военный представитель.
По данным AFP, удар пришелся по пристройке к посольству Ирана в столице Сирии, в результате чего погибли 6 человек.
Корреспонденты AFP на месте происшествия подтвердили, что в престижном районе Дамаска была сравнена с землей пристройка к посольству Ирана.
Иранские СМИ также сообщили, что посол не пострадал.