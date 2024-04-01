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У Украины есть дроны, которые способны пролететь более тысячи километров – Федоров

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 апреля 2024, 23:03
У Украины есть дроны, которые способны пролететь более тысячи километров – Федоров
Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время конференции «Год Украины 2024» в Киеве. Фото - Дмитрия Ларина, УП

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Украине удалось в десять раз увеличить производство БПЛА дальнего действия, по сравнению с прошлым годом.

Источник: Федоров в интервью Welt

Прямая речь: "Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 километров, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 километров".

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Детали: По мнению министра, именно от развития беспилотников зависит результат. Он прогнозирует, что первые прототипы дронов с искусственным интеллектом в небольшом количестве могут появиться на поле боя уже к концу 2024 года.

Однако, по словам чиновника, пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне.

Прямая речь: "Однако пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне – на одних участках мы выигрываем, на других россияне превосходят нас".

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Темы: беспилотникиМинцифрыФедоров
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