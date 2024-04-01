У Украины есть дроны, которые способны пролететь более тысячи километров – Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Украине удалось в десять раз увеличить производство БПЛА дальнего действия, по сравнению с прошлым годом.
Источник: Федоров в интервью Welt
Прямая речь: "Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 километров, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 километров".
Детали: По мнению министра, именно от развития беспилотников зависит результат. Он прогнозирует, что первые прототипы дронов с искусственным интеллектом в небольшом количестве могут появиться на поле боя уже к концу 2024 года.
Однако, по словам чиновника, пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне.
Прямая речь: "Однако пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне – на одних участках мы выигрываем, на других россияне превосходят нас".