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Кулеба летит в Гаагу, где будут обсуждать трибунал для России

Мария Емец, Татьяна ОлейникПонедельник, 1 апреля 2024, 23:14
Кулеба летит в Гаагу, где будут обсуждать трибунал для России
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Украины во вторник 2 апреля будет находиться с визитом в Гааге, где проведет ряд встреч и примет участие в конференции по обеспечению наказания России за преступления, совершенные в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД

Детали: Во время визита в Гаагу Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров, в частности с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот.

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Также он примет участие в министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины", где будут обсуждать результаты документирования и расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины.

"Особое внимание будет сосредоточено также на дальнейших шагах на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – отметили в МИД.

На конференции будут присутствовать прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Евроюста, представители Международного реестра убытков в результате агрессии РФ против Украины (RD4U), Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и другие.

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Как уже анонсировали, со 2 апреля Реестр убытков вследствие российской агрессии начнет принимать первые заявки. Приоритетной категорией определили украинцев, у которых разрушено или серьезно повреждено жилье.

Ранее в интервью "ЕП" Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.

Темы: Гаагский трибуналКулеба ДмитрийРосcия
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