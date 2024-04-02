Госдеп: США против того, чтобы Китай поддерживал агрессию РФ в Украине
Вторник, 2 апреля 2024, 00:11
Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность в связи с усилением взаимодействия между Москвой и Пекином и выступают против любых шагов со стороны КНР, которые могли бы поддержать агрессию РФ в Украине.
Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"
Детали: В ответ на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая он сказал, что США очень четко дали понять, что против того, чтобы Китай делал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине.
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Напомним:
- С начала большой войны Китай осуществил тысячи поставок для российских компаний, среди которых подсанкционные, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики
- В ноябре министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американское правительство имеет доказательства того, что китайские фирмы, вероятно, помогают в поставках оборудования для армии РФ в обход западных санкций.