Госдеп: США против того, чтобы Китай поддерживал агрессию РФ в Украине

Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность в связи с усилением взаимодействия между Москвой и Пекином и выступают против любых шагов со стороны КНР, которые могли бы поддержать агрессию РФ в Украине.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Детали: В ответ на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая он сказал, что США очень четко дали понять, что против того, чтобы Китай делал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине.

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Напомним: