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ChatGPT отныне можно использовать без регистрации

Алена ИвашкивВторник, 2 апреля 2024, 01:24
ChatGPT отныне можно использовать без регистрации
фото: Pixabay

Компания OpenAI разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации. 

Источник: OpenAI

Детали: В OpenAI отметили, что независимо от наличия учетной записи в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT. 

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Также отныне действуют дополнительные средства защиты содержимого, такие как блокировка подсказок и генераций в широком диапазоне категорий.

По словам разработчиков, создание учетной записи имеет много преимуществ, в частности возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими и разблокировать дополнительные функции, например, голосовые разговоры и специальные инструкции.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале прошлого года Украине заработал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании Open AI.
  • В июне приложение ChatGPT появилось в украинском App Store.

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