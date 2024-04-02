Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне с юга запустили ударные БпЛА и били КАБами на Харьковщине

Алена ИвашкивВторник, 2 апреля 2024, 01:35
Россияне с юга запустили ударные БпЛА и били КАБами на Харьковщине
Фото: Getty Images

В ночь на 2 апреля возникла угроза применения ударных беспилотников юга. Около 3:00 военные предупредили, что российская тактическая авиация запустила управляемые авиационные бомбы на Харьковщине.

Источник: Воздушные силы ВСУ 

Дословно: "Херсонская и Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА с юга".

Реклама:
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

1.41 группу "Шахедов" зафиксировали в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье.

1.58 в Днепре в районе города зафиксирован вражеский БПЛА.

2.37 воздушники зафиксировали очередную группу вражеских БпЛА на Днепропетровщине, которые двигаются в направлении Кривого Рога.

ВИДЕО ДНЯ

2.46 Воздушные силы сообщили о том, что тактическая авиация запустила управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

2:48 военные предупредили жителей Кировоградской области о движении ударных БпЛА с Днепропетровщины.

В 3.30 раздался отбой воздушной угрозы.

Темы: беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
беспилотники
У Украины есть дроны, которые способны пролететь более тысячи километров – Федоров
ВСУ уничтожили над Черным морем российский дрон "Форпост" за $7 миллионов
Зеленский сообщил о "максимально конкретном" совещании по дронам
Последние новости
18:12
"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
Все новости...
Реклама: