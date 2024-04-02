Россияне с юга запустили ударные БпЛА и били КАБами на Харьковщине

В ночь на 2 апреля возникла угроза применения ударных беспилотников юга. Около 3:00 военные предупредили, что российская тактическая авиация запустила управляемые авиационные бомбы на Харьковщине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Херсонская и Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА с юга".

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